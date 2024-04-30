Выйдет ли Михаил Ефремов по УДО: актер подал прошение о досрочном освобождении

Рассказываем, выйдет ли актер Михаил Ефремов досрочно из тюрьмы.Согласно информации, полученной из источника Mash, Михаил Ефремов, осужденный в результате ДТП, намерен подать ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО) уже в сентябре этого года.