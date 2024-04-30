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Царьград

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  • Владимир Тихомиров
    Кажись,после Крокуса и многочисленных зверских преступлений надо бы уже и не тактично объяснять.А совершенно по хамск...Изображая жертву:...
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    А зачем нам их семьи? Никого не нужно, хватит, наплодились здесь!"Таджикские гаста...
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Выйдет ли Михаил Ефремов по УДО: актер подал прошение о досрочном освобождении

Выйдет ли Михаил Ефремов по УДО: актер подал прошение о досрочном освобождении

Рассказываем, выйдет ли актер Михаил Ефремов досрочно из тюрьмы.Согласно информации, полученной из источника Mash, Михаил Ефремов, осужденный в результате ДТП, намерен подать ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО) уже в сентябре этого года.

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