Ольга Торубарова: Главным гостем хоккейного турнира, посвященного Дню Защитника Отечества, несомненно для крымчан стал серебряный призер Олимпийских игр, Чемпион Мира, Чемпион Европы, Заслуженный Маст

Главным гостем хоккейного турнира, посвященного Дню Защитника Отечества, несомненно для крымчан стал серебряный призер Олимпийских игр, Чемпион Мира, Чемпион Европы, Заслуженный Мастер Спорта, продюссер ледовых шоу на Первом Канале ИЛЬЯ АВЕРБУХ!Илья Изяславич является большим другом Нашей … .
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