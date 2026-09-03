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Регионы России

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Представлен игровой ноутбук Acer Aspire G 3D 16 с 3D-экраном без очков

Представлен игровой ноутбук Acer Aspire G 3D 16 с 3D-экраном без очков

Компания Acer анонсировала новый 16-дюймовый игровой ноутбук Aspire G 3D 16, оснащённый инновационным 3D-экраном SpatialLabs, который позволяет видеть объёмное изображение без необходимости использования специальных очков.

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