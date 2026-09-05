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Биолог Москаев: в Москве вакцинироваться от энцефалита нужно с ноября по март

Биолог Москаев: в Москве вакцинироваться от энцефалита нужно с ноября по март

Вакцинироваться от энцефалита жителям Московского региона следует в период с ноября по март. Об этом РИА «Новости» рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев.

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