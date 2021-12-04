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О невозможности дружбы с инакомыслящими

О невозможности дружбы с инакомыслящими

Однажды, давным давно, пришло мне сообщение (пересказываю своими словами): «Я живу по принципу: «Я не согласен с вашим мнением, но готов отдать жизнь за то, чтобы вы могли его высказать!» Если вы солидарны с такой точкой зрения – давайте дружить.

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