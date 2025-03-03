Молдавский полузащитник оформил дубль за АЕЛ Ларисса в Греции

Молдавский полузащитник Виктор Стынэ оформил дубль за АЕЛ Ларисса во второй лиге Греции. Наш игрок забил голы на 46-й и 56-й минуте матча против клуба "Кампаниакос", а его команда добилась победы со счетом 4:1.