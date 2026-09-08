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МОСИНФОРМ

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Прием заявок на участие в конкурсе XII Фестиваля «София» начнется с 14 сентября

Прием заявок на участие в конкурсе XII Фестиваля «София» начнется с 14 сентября

С 14 сентября по 31 октября 2026 года пройдет прием заявок на участие в конкурсе XII Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София».

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