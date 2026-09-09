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Газета.ру

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Батраков объяснил переход из "Локомотива" в "Галатасарай" желанием играть в ЛЧ

Батраков объяснил переход из "Локомотива" в "Галатасарай" желанием играть в ЛЧ

Российский полузащитник Алексей Батраков в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна рассказал о причинах перехода из московского «Локомотива» в турецкий «Галатасарай».

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