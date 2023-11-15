Врач предупредил об опасности теплой осени

Многие люди воспринимают теплую осень без затяжных дождей и снега как подарок. Однако теплая погода осенью несет с собой ряд опасностей, предупредил 15 ноября в разговоре с «Известиями» врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.