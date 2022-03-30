В Приморье не собираются массово закрывать пункты вакцинации от COVID-19

В Приморье не собираются массово закрывать пункты вакцинации от COVID-19

В Приморье не планируется массовое сокращение мобильных пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

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