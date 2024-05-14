Водитель не нужен? Тягач Freightliner eCascadia оснастили автопилотом 4-го уровня

На онлайн-конференции, посвященной этому событию, немецкий автопроизводитель рассказал, что «успешно состыковал» eCascadia с автономной системой четвертого уровня своей дочерней технологической компании Torc Robotics.
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