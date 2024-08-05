Водитель иномарки погиб при столкновении с двумя грузовиками под Новосибирском

t.me/Госавтоинспекция Новосибирской области Один человек погиб и один получил травмы при столкновении легкового автомобиля с двумя грузовиками на трассе в Новосибирской области, сообщает региональная Госавтоинспекции 5 августа.
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