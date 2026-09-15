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В пакете Палаты представителей США о криптоналогах отсутствует положение о майнинге и стейкинге

В пакете Палаты представителей США о криптоналогах отсутствует положение о майнинге и стейкинге

В среду Комитет по бюджету и налогообложению Палаты представителей США рассмотрит пакет законопроектов о налогообложении криптовалют на 114 страницах, в котором отсутствует положение, позволявшее майнерам и стейкерам откладывать налогообложение вознаграждений до момента продажи токенов.

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