В пакете Палаты представителей США о криптоналогах отсутствует положение о майнинге и стейкинге

В среду Комитет по бюджету и налогообложению Палаты представителей США рассмотрит пакет законопроектов о налогообложении криптовалют на 114 страницах, в котором отсутствует положение, позволявшее майнерам и стейкерам откладывать налогообложение вознаграждений до момента продажи токенов.