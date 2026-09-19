Агентство Scope Ratings понизило рейтинг государственного долга Франции

Рейтинг долга Франции упал с «АА-» до «А+», 19 сентября пишет французская газета Sud Ouest. Европейское рейтинговое агентство Scope Ratings понизило рейтинг долга Франции до «А+» из-за ухудшения состояния государственных финансов и политического контекста, который считается сложным.
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