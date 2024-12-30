Сергей Кириенко встретился с молодёжью Запорожской области

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую область, где встретился с местной молодёжью, а также принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».
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