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Сергей Кириенко встретился с молодёжью Запорожской области

Сергей Кириенко встретился с молодёжью Запорожской области

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую область, где встретился с местной молодёжью, а также принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».

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