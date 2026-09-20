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В Подмосковье почти четыре десятка человек пострадали от атак БПЛА ВСУ

В Подмосковье почти четыре десятка человек пострадали от атак БПЛА ВСУ

Почти четыре десятка жителей Подмосковья пострадали от атак украинских БПЛА за последние сутки, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, 20 сентября сообщает ТАСС.

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