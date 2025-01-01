Толпу пытались сбить, расстрелять, взорвать: Теракт в Новом Орлеане обрастает подробностями от ФБР и властей

Новыми подробностями от ФБР и местных властей обрастает теракт в Новом Орлеане. Оказалось, что водитель не только намеренно сбил толпу пешеходов, но ещё пытался расстрелять людей и взорвать их - на месте трагедии были обнаружены взрывные устройства.
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