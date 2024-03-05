Hogwarts Legacy 2 может оказаться лайф-сервисом на Unreal Engine 5 Экшен-RPG Hogwarts Legacy продала...

Hogwarts Legacy 2 может оказаться лайф-сервисом на Unreal Engine 5Экшен-RPG Hogwarts Legacy продалась 24 миллионами копий менее чем за год, что определенно можно назвать огромным успехом для проекта, а потому можно быть уверенным в том, что вторая часть вполне может уже находиться в разработке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)