Hogwarts Legacy 2 может оказаться лайф-сервисом на Unreal Engine 5 Экшен-RPG Hogwarts Legacy продала...

Hogwarts Legacy 2 может оказаться лайф-сервисом на Unreal Engine 5Экшен-RPG Hogwarts Legacy продалась 24 миллионами копий менее чем за год, что определенно можно назвать огромным успехом для проекта, а потому можно быть уверенным в том, что вторая часть вполне может уже находиться в разработке.