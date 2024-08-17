Молдавская оппозиция обвинила власти в незаконных досмотрах в аэропорту Кишинева

Кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля раскритиковал принудительный досмотр представителей политический силы в аэропорту Кишинева, в который они прибыли после съезда партии в Москве.
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