Профессор Пятаков: микроволновка не может навредить здоровью

Микроволновая печь не оказывает негативного влияния на здоровье людей, если пользоваться ей по инструкции, потому что ее излучение вовне, по интенсивности сопоставимо с тем, которое используется в домашней сети Wi-Fi.
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