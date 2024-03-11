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Профессор Пятаков: микроволновка не может навредить здоровью

Профессор Пятаков: микроволновка не может навредить здоровью

Микроволновая печь не оказывает негативного влияния на здоровье людей, если пользоваться ей по инструкции, потому что ее излучение вовне, по интенсивности сопоставимо с тем, которое используется в домашней сети Wi-Fi.

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