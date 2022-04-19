“Это делать нельзя”, – дети Пугачевой рискуют остаться без матери

В Израиль не так давно уехала известная певица Алла Пугачева. Она вместе со своими детьми и мужем решила взять полноценный отпуск и также она утверждала, что планирует пройти лечение.
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