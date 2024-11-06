В Свердловской области полицейские выявили 28 преступлений в сфере ЖКХ с начала 2024 года

С начала 2024 года сотрудники правоохранительных органов Свердловской области выявили 28 преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщило руководство пресс-службы ГУ МВД региона под руководством Валерия Горелых.
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