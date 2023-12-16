Масштабные учения ВКС России: В небо поднялись сразу семь "Русланов"

Состоялись масштабные учения ВКС России - в небо над нашей страной поднялись сразу семь "Русланов".Военно-транспортная авиация ВКС России провела учения, в ходе которых были одновременно задействованы семь тяжёлых военно-транспортных самолётов АН-124-100 ("Руслан").