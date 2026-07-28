Именитого и уважаемого ученого избили до смерти за то, что он сделал замечание школьникам

Именитого и уважаемого ученого избили до смерти за то, что он сделал замечание школьникамВ Екатеринбурге после избиения скончался 68-летний директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин.
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