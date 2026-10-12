Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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ЭЙВБЕРИ. Тайна в камне

ЭЙВБЕРИ. Тайна в камне

ЭЙВБЕРИ. Тайна в камне Трудно найти человека, не слыхавшего о Стоунхендже. Вот мы тут в блоге даже как то смотрели Как строили Стоунхендж (Stonehenge) А вот о не менее загадочном и величественном мегалитическом комплексе Эйвбери (Avebury) знают немногие.

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