ЭЙВБЕРИ. Тайна в камне Трудно найти человека, не слыхавшего о Стоунхендже. Вот мы тут в блоге даже как то смотрели Как строили Стоунхендж (Stonehenge) А вот о не менее загадочном и величественном мегалитическом комплексе Эйвбери (Avebury) знают немногие.
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