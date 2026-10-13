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Царьград

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Пермский край вложит 2,8 млрд руб. в 32 агропроекта

Пермский край вложит 2,8 млрд руб. в 32 агропроекта

Министр АПК Пермского края Анна Быкова представила на заседании регионального правительства данные о 32 реализуемых в отрасли инвестпроектах, 82% вложений в которые приходится на молочное животноводство.

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