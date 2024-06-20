«Ты всем докажешь. Они еще придут», — разъяренная Пугачева заступилась за свою дочь Орбакайте

Алла Борисовна всегда была на страже покоя своей семьи. Ещё с юных лет Кристины Орбакайте певица понимала, насколько суровой бывает жизнь, потому что в те годы она уже была популярна, а слава, как известно, имеет и обратную сторону полную фальши, негатива и несправедливости.