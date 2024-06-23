Маркетплейсы завоевывают рекламный рынок

На прошлой неделе российский рекламный и розничный рынок потрясла новость: крупнейший маркетплейс страны Wildberries и крупнейший национальный оператор наружной рекламы группа Russ объединяются для разработки новейшей цифровой торговой платформыTASS Компания Татьяны Бакальчук серьезно взялась за свою собственную рекламу и продвижениечитайте на monocle.