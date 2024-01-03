Стало известно, когда российский завод Hyundai возобновит работу

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, когда состоится перезапуск российского завода Hyundai. Под конец 2023 года появились слухи, что производство запустят уже в январе, но в реальности сборка авто начнется позже.
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