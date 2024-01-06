Жители Прокопьевска пожаловались, что коммунальщики вместо вывоза мусора решили завалить его снегом

В мэрии объяснили, что трактор чистил дорогу для мусоровоза. Проблема вывоза отходов после новогодних застолий усугубилась в некоторых регионах сильными снегопадами: машины не могут подъехать к контейнерам.
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