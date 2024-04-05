Напавший на губернатора Мурманской области Чибиса раскрыл, почему совершил покушение

Мужчина, напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, признался на допросе, что совершил покушение на убийство из-за личной неприязни к чиновнику, несмотря на то, что лично они не были знакомы.
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