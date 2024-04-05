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Напавший на губернатора Мурманской области Чибиса раскрыл, почему совершил покушение

Напавший на губернатора Мурманской области Чибиса раскрыл, почему совершил покушение

Мужчина, напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, признался на допросе, что совершил покушение на убийство из-за личной неприязни к чиновнику, несмотря на то, что лично они не были знакомы.

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