Азаров заявил, что госдолг Украины к концу года составит $173 млрд

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выступил с заявлением, что государственный долг страны на сегодняшний день составляет около 140 миллиардов долларов и к концу года может достичь 173 миллиардов.
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