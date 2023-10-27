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Самарский губернатор оценил ход строительства трассы и моста через Волгу

Самарский губернатор оценил ход строительства трассы и моста через Волгу

САМАРА, 27 октября, ФедералПресс. Губернатор Дмитрий Азаров ознакомился с ходом работ на объекте строительства обходной дороги Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

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