У компании "Кнайпхоф" отозвали лицензию на продажу алкоголя в 24 магазинах

Компания "Кнайпхоф" временно прекратила действие лицензии на продажу алкогольной продукции в розницу в 24 магазинах, расположенных в Калининграде, Мамоново, Светлом, Советске, Гвардейске, Зеленоградске и Гурьевском районе.
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