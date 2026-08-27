Экс-военнослужащий ВСУ Владимир Липко рассказал, что американский наемник из его подразделения не смог пройти полноценную 51-дневную подготовку в украинской армии из-за отсутствия переводчика и научился только рубить дрова.
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