TASS/EPA Соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом предполагает, что выгоду от восстановления Украины смогут получить только те страны, которые помогали киевскому режиму во время конфликта.
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