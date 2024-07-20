Неловко в купальнике: 3 способа почувствовать себя увереннее

Многим людям с неловко носить купальник. Поэтому посещение пляжей и бассейнов может стать проблемой. Мы стесняемся недостатков своего тела, а иногда кажется, что все окружающие смотрят и обсуждают наш внешний вид.
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