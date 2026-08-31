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В Ровно прогремел взрыв в райотделе полиции, есть жертвы

В Ровно прогремел взрыв в райотделе полиции, есть жертвы

В Ровно прогремел мощный взрыв в административном здании районного отдела полиции. В результате инцидента погиб один правоохранитель, еще трое полицейских получили ранения.

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