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Царьград

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АО «Водный Союз» отключит воду в Кургане на улице Дзержинского 3 сентября

АО «Водный Союз» отключит воду в Кургане на улице Дзержинского 3 сентября

3 сентября в Кургане на улице Дзержинского временно отключат холодное водоснабжение с 09:00 до 21:00 из-за подключения нового водопровода.

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