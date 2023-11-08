Никита Комаров завершил карьеру. Он может стать тренером в системе СКА («Чемпионат»)

Как сообщает «Чемпионат», 35-летний нападающий завершил карьеру. В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Комаров провел 3 матча за «Сочи», не отметившись результативными действиями при полезности «плюс 1».
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