☝️В Феодосии развернуто два пункта временного размещения Как сообщили в администрации города, их организовали на базе школ № 9 и №12.
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☝️В Феодосии развернуто два пункта временного размещения Как сообщили в администрации города, их организовали на базе школ № 9 и №12.