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Ольга Серябкина показала редкие кадры с мужем в бане

Ольга Серябкина показала редкие кадры с мужем в бане

Ольга Серябкина уехала за город с мужем Георгием Начкебия, где пара посетила русскую баню. На снимках певица позирует в черном купальнике, а ее супруг — с обнаженным торсом и банным полотенцем.

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