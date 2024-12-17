"Транснефть" обладает высоким потенциалом роста

ФАС отказала Транснефти в дополнительном увеличении тарифа на транспортировку нефти на 2025 г. Федеральная антимонопольная служба утвердила приказ о повышении тарифов Транснефти на прокачку нефти в 2025 г.
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