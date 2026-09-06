Сериал «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем закрыли после первого сезона

Сериал «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем в главной роли не получит продолжения после первого сезона. Компания Amazon приняла решение закрыть проект, сообщило издание Variety.
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