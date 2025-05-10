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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Виннипега» о 4:0 с «Далласом»: «Хеллибак сыграл фантастически, исполнил несколько акробатических трюков. Мы увидели, почему «Старс» в топ-2 в НХЛ по организации атаки»

Тренер «Виннипега» о 4:0 с «Далласом»: «Хеллибак сыграл фантастически, исполнил несколько акробатических трюков. Мы увидели, почему «Старс» в топ-2 в НХЛ по организации атаки»

«Джетс» обыграли «Старс» на домашней арене во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-1).  Вратарь канадского клуба Коннор Хеллибак сыграл на ноль, отразив 21 бросок.

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