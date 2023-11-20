Новые правила ипотеки: одну квартиру себе, две — банку

Эксперт: Те, кому нужно жилье для жизни, сейчас нервно курят в сторонке Анна Седова Фото: Александр Рюмин/ ТАСС Материал комментируют: Ирина Радченко Константин Барсуков В России зафиксировали рекордный рост стоимости аренды жилья в крупных городах.
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