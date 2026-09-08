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Царьград

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Новой квартирой Долиной оказалось жильё беглого американского пианиста, которого подозревают в хищении 5 млрд рублей в России

Новой квартирой Долиной оказалось жильё беглого американского пианиста, которого подозревают в хищении 5 млрд рублей в России

Квартира, которую Ларисе Долиной подарили «щедрые друзья», оказалась с историей, ранее ею владел аферист Игорь Райхельсон.

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