Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Индикар. Эрикссон перейдет в «Андретти» в 2024-м, место Грожана под угрозой

Гонщик «Чип Гэнасси» Маркус Эрикссон продолжит карьеру в «Индикаре» в составе «Андретти». «Андретти» подтвердила трех пилотов на сезон-2024 – Эрикссона, Колтона Херту и Кайла Кирквуда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх