В Госдуме рассказали о распределении праздничных и нерабочих дней в 2026 году

2026 год в плане производственного графика будет выстроен ровно и предсказуемо. Уже сейчас можно сказать, что праздничные и выходные дни будут распределены так, чтобы не перегружать рабочие недели и при этом оставлять достаточно времени для отдыха, рассказал в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).