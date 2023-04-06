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Авианосец США Nimitz заметили в одном районе с авианосцем КНР у Тайваня

Американский авианосец USS Nimitz заметили в одном районе с авианосцем КНР вблизи Тайваня. Американский авианосец USS Nimitz находится примерно в 400 морских милях (740,8 км) к востоку от Тайваня, в одном районе с китайским авианосцем "Шаньдун", который впервые покинул Южно-Китайское море.

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