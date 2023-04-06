Авианосец США Nimitz заметили в одном районе с авианосцем КНР у Тайваня

Американский авианосец USS Nimitz заметили в одном районе с авианосцем КНР вблизи Тайваня. Американский авианосец USS Nimitz находится примерно в 400 морских милях (740,8 км) к востоку от Тайваня, в одном районе с китайским авианосцем "Шаньдун", который впервые покинул Южно-Китайское море.
Популярные статьи
- Глава Курчатовского института Ковальчук заявил, что РФ «сделала» США в вопросе ядерных вооружений: «они нас долго еще не догонят»
- В Генпрокуратуру РФ пожаловались на актера Данилу Козловского и попросили проверить его на предмет дискредитации армии
- Мнение латвийца: Раньше Вайкуле больше молчала, и потому никто не знал, насколько она глупая женщина
Свежие комментарии