Авианосец США Nimitz заметили в одном районе с авианосцем КНР у Тайваня

Американский авианосец USS Nimitz заметили в одном районе с авианосцем КНР вблизи Тайваня. Американский авианосец USS Nimitz находится примерно в 400 морских милях (740,8 км) к востоку от Тайваня, в одном районе с китайским авианосцем "Шаньдун", который впервые покинул Южно-Китайское море.